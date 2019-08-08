Ржаной хлеб сильно подорожал

За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года. Такие данные приводит Росстат.

При этом год назад подорожание хлеба за январь—июль 2018-го к этому же периоду 2017-го составило только 2,3%, пишет РБК.

Отметим, что цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

Больше всего за год подорожал черный хлеб: в июне 2019-го он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 руб./кг.

Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

