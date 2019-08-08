Почему молодежь уходит с первого места работы в течение года

Половина молодых людей уходят с первого места работы в течение года, поскольку их не устраивают низкая зарплата и содержание труда.

Об этом говорится в «Мониторинге механизмов трудоустройства выпускников образовательных организаций разных уровней образования», подготовленном Центром экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. С результатами мониторинга ознакомился РБК.

В исследовании указывается, что 27,9% молодых людей работают на первом месте менее шести месяцев, а 24,1% — от полугода до года.

Среди мотивов, по которым молодые люди покидают первое место трудоустройства, указываются низкая зарплата и неудовлетворительное содержание труда. Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.

В исследовании говорится, что чаще всего молодые люди устраиваются на первую работу в 18–20 лет. На тот момент более трети (31,3%) не имели высшего или среднего профессионального образования. Многие участники исследования среди городской молодежи в возрасте от 18 до 30 лет совмещают первую работу и учебу.