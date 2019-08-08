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Тинькофф Бизнес предложит предпринимателям депозиты

Тинькофф Бизнес расширяет линейку продуктов для малого и среднего бизнеса и запускает депозиты, которые позволят предпринимателям получать дополнительный доход с помощью Тинькофф, сообщает пресс-служба компании.

Клиенты Тинькофф Бизнеса смогут размещать свободные средства на банковских депозитах со ставкой от 4 до 7% сроком до 365 дней на сумму от 100 000 рублей.

У депозитов в Тинькофф Бизнесе есть несколько ключевых преимуществ:

  • проценты по вкладу начисляются ежемесячно, и у клиентов есть возможность их капитализации на счете депозита;
  • Тинькофф Бизнес предлагает фиксированную ставку даже на минимальную сумму — размер процента не зависит от размера вклада;
  • при смене тарифного плана обслуживания депозит не закрывается, банк платит процент исходя из количества дней на каждом тарифе;
  • пополнение депозита для его открытия в тот же день доступно до 21:00.

Ставки на депозиты зависят от срока депозита и тарифа расчетно-кассового обслуживания.

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