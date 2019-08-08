ФБК: арестованные на счетах 75 млн. рублей имеют законное происхождение

Пресненский суд Москвы арестовал некоторые счета, связанные с работой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках уголовного дела против ФБК.

Арест наложен по ходатайству следствия в качестве обеспечительной меры на сумму в 75 млн. рублей. По мнению следствия это — «отмывание».

Соратник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook рассказал, что эти 75 млн рублей — суммы, которые в последние 3 года вносились на счета сотрудников наличными через банкоматы.

«Происхождение очень простое: часть донатов мы получаем биткоинами, а один их самых распространенных способов обмена биткоинов на рубли заключается в том, что ты на криптовалютной бирже отправляешь биткоины покупателю, а тот тебе вносит наличные на счет через кэш-ин, и вам не надо лично встречаться. Это простая, известная и совершенно законная операция (просто СК не шарит в теме)», — пояснил он.

Добавим, сегодня в рамках уголовного дела против ФБК прошли обыски у нескольких сотрудников ФБК, в том числе юристов, в офисе самого фонда, в фирме, которая ведет бухгалтерию фонда на аутсорсинг, а также дома у бухгалтера, которая сопровождала фонд в 2013–2014 годах.