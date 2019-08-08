ФНС: банки должны блокировать операции по личным счетам предпринимателей только в пределах долга по налогам

Ассоциация банков «Россия» направила главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину официальное письмо, в котором поставила под сомнение требования ФНС к банкам блокировать обычные счета граждан из-за долгов, относящихся к их предпринимательской деятельности.

Письмо было направлено 16 июля, пишет Forbs. Причиной его отправки послужили запросы банков, в частности «Уралсиба», Тинькофф Банак, Росбанка и Ижкомбанка. Они сообщили, что налоговые органы стали активно направлять требования о блокировке счетов физлиц, не связанных с их предпринимательской деятельностью, за долги по счетам ИП. Такая блокировка нарушает права граждан, пришли к выводу в ассоциации и попросили ФНС пояснить, обязаны ли банки соблюдать эти предписания.

Согласно статье 76 НК РФ, приостановка операций по счетам в банке применяется только для того, чтобы обеспечить исполнение решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов и штрафов с организаций и индивидуальных предпринимателей. В законе нет положения, предусматривающего блокировку операций по счетам, не связанным с предпринимательской деятельностью физлиц, считают в Ассоциации «Россия». Там уверены, что такие блокировки не соответствуют Налоговому кодексу и «нарушают права физических лиц, так как многие из счетов используются для получения заработной платы и других социальных выплат».

На письмо ассоциации ФНС ответила 6 августа после запроса редакции Forbes.

«Статьей 76 Кодекса не предусмотрено ограничение по обращению взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафа на счетах индивидуальных предпринимателей, в том числе текущих счетах, определенных пунктом 2 статьи 11 Кодекса, но открываемых не для осуществления предпринимательской деятельности», — говорится в разъяснении ФНС.

В пресс-службе ФНС Forbes сообщили, что банки должны исполнять решения налоговых органов по приостановке операций на счетах физлиц, не связанных с их предпринимательской деятельностью. По словам представителя ведомства, законодательством не предусмотрены отдельные «претензии» к счетам индивидуального предпринимателя.

«Задолженность в результате предпринимательской деятельности возникает не по счёту, а у самого физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя. При наличии задолженности меры применяются ко всем счетам такого должника — физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем», — указали в службе.

Также в ведомстве отметили, что приостановление операций по счетам производится только в пределах суммы задолженности по налогам. «Если взыскивается 3 000 рублей долга по налогам, то на счете приостанавливается только 3 000 рублей. Все, что свыше этой суммы – в полном распоряжении налогоплательщика», — указывают в ФНС. В этой связи использовать к таким действиям понятия «блокировка» и «заморозка» счета неверно, так как речь идет только о приостановке операций на сумму задолженности, считают в ведомстве.

В Налоговой службе указали и на то, что приостановление операций по счетам — последствие неисполнения закона самим должником. Подавляющее же число граждан-предпринимателей платят всё и вовремя — так приходят 95% платежей, остальные 5% становятся долгом и взыскиваются по закону. «Задолженность возникает на основании деклараций, представленных самим индивидуальным предпринимателем. И предприниматель знает, в каком размере у него долг и всегда может свериться с инспекцией», — напоминают в ведомстве, и добавляют, что гражданину достаточно погасить задолженность и приостановка будет снята.