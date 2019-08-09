Самозанятые могут регистрироваться через учетную запись портала госуслуг

Самозанятые граждане получили возможность зарегистрироваться в приложении «Мой налог» через учетную запись портала госуслуг, сообщает ТАСС.Такая возможность появилась в последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог».

По данным ФНС, с начала 2019 года в проекте зарегистрировались более 162 тыс. человек. При этом наибольшее количество физлиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, ведут деятельность в Москве — более 96 тыс. человек. С начала текущего года суммарный доход, полученный самозанятыми, составил 14,5 млрд рублей.

К цифровой экосистеме налогового режима подключены 20 организаций, в том числе «Яндекс.Такси», Сбербанк, Альфа-банк, «Ак Барс банк», «Ситимобил», «1C», «Фриланс», ЦИАН и другие, указывается с сообщении ФНС.