Самозанятые могут регистрироваться через учетную запись портала госуслуг

Самозанятые граждане получили возможность зарегистрироваться в приложении «Мой налог» через учетную запись портала госуслуг, сообщает ТАСС.Такая возможность появилась в последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог».
По данным ФНС, с начала 2019 года в проекте зарегистрировались более 162 тыс. человек. При этом наибольшее количество физлиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, ведут деятельность в Москве — более 96 тыс. человек. С начала текущего года суммарный доход, полученный самозанятыми, составил 14,5 млрд рублей.
К цифровой экосистеме налогового режима подключены 20 организаций, в том числе «Яндекс.Такси», Сбербанк, Альфа-банк, «Ак Барс банк», «Ситимобил», «1C», «Фриланс», ЦИАН и другие, указывается с сообщении ФНС.
Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение «Мой налог». Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.