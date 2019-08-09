Какие ОС являются недвижимыми

Объектами налогообложения для российских организаций признается недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Как определить, является движимое имущество или недвижимое?

Разъяснения на этот счет приводятся в письме ФНС № БС-4-21/14997 от 30.07.2019.

Понятие «недвижимое имущество» в НК, а также и в правилах ведения бухгалтерского учета не определено.

В соответствии со статьями 130 и 131 ГК к недвижимости относятся подлежащие госрегистрации земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Федеральным законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в федеральном законе.

Кроме того, муществуют следующие критерии для квалификации объекта имущества в качестве недвижимости:

— наличие записи об объекте в ЕГРН;

— при отсутствии сведений в ЕГРН — наличие оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, в т.ч. наличие документов технического учета или технической инвентаризации объекта в качестве недвижимости, разрешений на строительство и (или) ввод в эксплуатацию, проектной или иной документации на создание объекта и (или) о его характеристиках.

Дополнительно в ходе налоговой проверки налоговыми органами могут проводиться осмотры, назначаться экспертизы, привлекаться специалисты, потребоваться документы.