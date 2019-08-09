Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов

Министр транспорта Евгений Дитрих на совещании в правительстве рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров, в том числе за счет демпинговых цен на билеты.

Сейчас рост продаж авиабилетов в компании составляет 2–2,5% в месяц к аналогичному периоду прошлого года. Превышать этот показатель власти не рекомендовали.

В марте 2019 года стало известно, что авиакомпания рассчитывает на рост бизнеса за счет агрессивной конкуренции с группой компаний «Аэрофлот», включая лоукостер «Победа», пишет РБК.

Общий долг Utair составляет 75,8 млрд руб. Компания начала переговоры с банками о реструктуризации части кредитов. В мае она предложила им пролонгировать кредиты на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%, а в середине июля — обещала повышать процентную ставку до 9%, но согласие от кредиторов еще не получила.

Добавим, Utair занимает шестое место среди российских перевозчиков.