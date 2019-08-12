Почему нельзя списать по амнистии долги по УСН за 2014 год

Если задолженность по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за 2014 год образовалась после 1 января 2015 года, то она не подлежит списанию. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы, сообщила пресс-служба налогового ведомства.

За 2014 год индивидуальный предприниматель представил в налоговый орган декларацию по УСН. Сумма исчисленного в ней налога подлежала уплате в бюджет до 30 апреля 2015 года. В связи с тяжелым финансовым положением предприниматель не смог уплатить ее в срок. В июле 2018 года он представил заявление о списании с него данной задолженности в соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ.

Инспекция отказала ему в списании задолженности. Она пояснила, что предприниматель должен был уплатить налог до 30 апреля 2015 года, а его задолженность образовалась уже после этой даты. При этом вышеуказанный закон признает безнадежными задолженности, сформировавшиеся до 1 января 2015 года, следовательно, его действие не может быть распространено на рассматриваемый случай.

Предприниматель не согласился с решением инспекции и подал жалобу в вышестоящий налоговый орган. При рассмотрении жалобы ФНС России указала, что безнадежными к взысканию признаются (ч. 2 ст.12 Федеральный закон № 436-ФЗ) недоимки по налогам, а также задолженности по пеням и штрафам, начисленным на них, если они образовались до 1 января 2015 года. Исключение - налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации.

В случае налогоплательщика недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на 1 января 2015 года не было. Она образовалась после 30 апреля 2015 года, поэтому на нее не распространяются положения части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ.