Налоговики начисляют НДФЛ на поступления в Яндекс.Деньги?

Участились случаи проверок налоговиками содержимого электронных кошельков граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями, рассказывают наши читатели.

Речь, в частности, идет о «Яндекс. Деньгах»

Поясним, «Яндекс. Деньги» - это небанковская кредитная организация, имеющая лицензию ЦБ.

Согласно ст. 86 НК, банки обязаны по запросу ИФНС выдавать налоговым органам справки о движениях по вкладам, а также об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств налогоплательщиков.

При этом для целей Налогового Кодекса под банками подразумеваются коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию ЦБ (ст. 11 НК). То есть под этот критерий подходит и ООО НКО «Яндекс. Деньги».

Наши читатели обеспокоены тем, что налоговики, получив данные о поступлениях на электронный кошелек, может начислить на эти суммы НДФЛ, не вдаваясь в подробности происхождения этих денег. По некоторой информации, такие случаи уже были.

А вам, уважаемые предприниматели, налоговики не предъявляли претензий по поводу поступлений на ваши электронные кошельки?