Налоговики оштрафовали бизнесмена на 128 млн. рублей за взятый им кредит в иностранном банке

Налоговая инспекция № 7 по Москве оштрафовала бизнесмена Алексея Ермакова на 127,5 млн рублей за операции с зарубежными счетами без участия российского банка.

Штраф минимальный — 75 % от суммы сделки.

В 2017 году Ермаков взял 170 млн рублей в кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счет в том же банке, пишут «Ведомости».

Российская ИФНС узнала об операции из документов, которые предоставил сам бизнесмен, — отчета о движении средств по зарубежному счету и паспорта сделки.

В настоящее время бизнесмен намерен оспорить этот штраф в суде. Он поясняет, что российские банки в выдаче кредита ему отказали, а получить кредит, одобренный этим банком, на счет в другой кредитной организации было невозможно.

Тверской суд Москвы в июле поддержал налоговую, Ермаков оспорил решение в Мосгорсуде.

Напомним, это второй случай в России наложения большого штрафа за нарушение валютного законодательства на физическое лицо.

Ранее налоговики оштрафовали на 30 млн. рублей Николая Кузнецова, В 2014 году Николай Кузнецов перевел 616 тысяч долларов своему отцу со счета в Транскапиталбанке, в котором у него был открыт вклад в американской валюте. Счёт отца Кузнецова находился в Мособлбанке, то есть перевод был из одного российского банка в другой.

Однако долларовый перевод осуществлялся через корреспондентский счет в американском подразделении банка Standard Chartered, который заблокировал платеж, поскольку Мособлбанк находился под санкциями США.

Позже Кузнецову-сыну удалось добиться разблокировки суммы в американском банке, который перевел ее в Barclays в Лондоне, где проживает Кузнецов. Уже оттуда сын совершил перевод отцу в российский Сбербанк.

ИФНС посчитала этот перевод незаконной валютной операцией, так как она проходила без участия уполномоченного российского банка, и наложила штраф в размере 75% от суммы по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ.