Сколько самозанятых уже вышло из тени

Количество граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс.

Они перечислили в бюджет более 350 млн рублей налогов, сообщили «Известиям» в ФНС. То есть на одного самозанятого в среднем приходится 2200 рублей. Самыми активными пользователями приложения «Мой налог» стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики.

96 тыс. самозанятых ведут деятельность в Москве, 36 тыс. — в Московской области, 26 тыс. — в Татарстане и 4 тыс. — в Калужской области.

С начала года такие предприниматели заплатили уже 350 млн рублей налогов. То есть на одного самозанятого в среднем приходится 2200 рублей. По закону прибыль работающих на себя не должна превышать 2,4 млн рублей в год. В виде фискальных отчислений они платят 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% — от юрлиц.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что до конца этого года планируется довести количество плательщиков налога на профессиональный доход до 200 тыс. В министерстве разрабатывают меры поддержки этой категории бизнесменов. В частности, финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной. Также Минэкономразвития готовит критерии отбора регионов, которые хотят принять участие в эксперименте. Таким образом, не каждый желающий субъект может начать регистрировать у себя самозанятых.