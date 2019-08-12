Треть работников считают, что должны получать в два раза больше

До трети российских работников испытывают неудовлетворение своей зарплатой и считают, что совершают работы на сумму по крайней мере в два раза больше.

Такие выводы можно сделать из данных исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет «Коммерсантъ». Выборка составила 1,5 тыс. респондентов по всей России.

По данным исследования, 39% работающих по найму не удовлетворены уровнем своей зарплаты (удовлетворены 13%). Ожидаемо число неудовлетворенных сокращается по мере роста абсолютного значения зарплаты — если в группе получающих до 14 тыс. руб. в месяц их 89% (удовлетворены 10%), то среди тех, кто зарабатывает более 30 тыс. руб.,— уже только 59% (удовлетворены 41%). При этом, по данным ФОМ, медианные значения зарплаты в августе 2019 года составили 21 тыс. руб. Наибольшие доли опрошенных (13%, 12% и 11%) заявили, что они получают 14–20 тыс. руб., более 30 тыс. руб. и 20–30 тыс. руб. соответственно. Несмотря на заявленное недовольство зарплатой, большинство (32%) укладывается в рамки своего зарплатного бюджета — о том, что им часто не хватает денег до зарплаты, заявили только 20% опрошенных.

Возможно, в основе недовольства своей зарплатой у россиян — ощущение, что они выполняют работы на большую сумму. Так, 34% заявили, что их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются. О соответствии этих параметров сообщили 17% опрошенных. Доля таких ответов зависит от абсолютного значения получаемой зарплаты, но не так сильно, как в случае с удовлетворением от нее в целом. Если среди получающих менее 14 тыс. руб. в месяц недовольных 72%, то среди получающих более 30 тыс. руб. их количество сокращается только до 58%.

По мнению респондентов, более справедливой для них была бы зарплата более чем в 45 тыс. руб. (14%) или в 25–45 тыс. руб. (13%).

Хотя по итогам 2018 года Россия заняла только 67-е место в мировом рейтинге зарплат, который составила Международная организация труда, уровень удовлетворенности зарплатой отражает не только абсолютные значения получаемого заработка. Так, в США, хотя страна по уровню зарплат работников входит в первую десятку, число удовлетворенных ее уровнем составляет 19%, их можно найти во всех зарплатных категориях. И так же, как и в РФ, большинство из тех, кто недоволен своим нынешним размером зарплаты и планирует просить прибавку, главной причиной называют объем и качество выполняемой ими работы.