Отечественным производителям гарантируют участие в госзакупках через механизм квот

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе Правительства Дмитрию Медведеву ряд предложений по улучшению системы госзакупок.

«Действующие механизмы в сфере госзакупок не стимулируют развитие отечественной продукции, — говорится в письме Титова. — В частности, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ не предусматривает приоритета при закупках для российской продукции. Отечественная продукция может не допускаться для поставок посредством простых манипуляций при составлении технических заданий и документации. Например, путем указания избыточных (завышенных) характеристик, присущих только иностранной продукции, недобросовестные заказчики могут обходить механизмы импортозамещения „третий лишний“, „ценовые преференции“, что не позволяет российским компаниям подавать заявки на участие в закупках».

Короткие сроки поставки продукции не позволяют даже в краткосрочном периоде спланировать загрузку отечественных производств, говорится в письме Титова. В свою очередь, у заказчика отсутствует обязанность устанавливать авансирование по заключаемым госконтрактам.

Проекты, подготовленные аппаратом бизнес-омбудсмена, предусматривают:

Установление обязательного авансирования при закупках российской продукции (на уровне 30% суммы заказа).

Установление для заказчиков обязательной квоты закупок российских товаров гражданского назначения, в том числе у организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2020 году предлагается установить квоту на уровне 15%, в 2021 году — поднять ее до 30%. В расчет совокупного годового объема закупок предлагается не включать закупки гособоронзаказа, а также закупки сооружений и строительных работ.

Мониторинг страны происхождения товаров (работ, услуг) посредством функционала единой информационной системы в сфере закупок.

Установление запрета на включение в предмет одного контракта (одного лота) товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет или ограничения на допуск к закупкам, и товаров, работ, услуг, в отношении которых ограничений не существует. Сейчас, говорится в письме Уполномоченного, заказчики могут обходить запрет или ограничения на закупку иностранных товаров путем смешивания лотов.

Продолжительность программы экономической поддержки посредством квот, по замыслу, должна составлять от 5 до 10 лет. Это позволит стимулировать производство отечественной промышленной продукции, в том числе, необходимой для реализации нацпроектов.