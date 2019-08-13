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В ТК пропишут право на освобождение от работы для диспансеризация 40-летних сотрудников

Минтруд подготовил законопроект, который вносит поправки в ТК в части дополнительной гарантии на диспансеризацию для работника в возрасте 40 лет и старше.

В действующей редакции ТК предусмотрено освобождение работников для прохождения диспансеризации на один оплачиваемый день раз в 3 года, для лиц предпенсионного и пенсионного возраста — на 2 рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Приказом Минздрава России от 13 марта 2019 года № 124н был актуализирован порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, которым предусмотрено прохождение диспансеризации гражданами в возрасте 40 лет и старше ежегодно.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнение ТК нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

В Минтруде отметили, что использование формулировки «дополнительный выходной» применительно к этому дню является неприемлемым, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается от работы для прохождения диспансеризации.

Также законопроектом вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации.

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