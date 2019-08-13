Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям

Управляющие компании стали активно запускать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) в валюте на разные группы иностранных ценных бумаг.

На днях появилось три таких фонда: два БПИФ — на облигации американских компаний и на акции компаний развивающихся стран — запустил «ВТБ Капитал Инвестиции», а «Альфа-Капитал» объявила о запуске первого в России БПИФ в евро на акции компаний еврозоны.

Предложение растет на фоне обсуждения новых запретов для неквалифицированных инвесторов. Напомним, ЦБ и Минфин планируют ограничить для них возможность вкладываться в иностранные бумаги.

Инвесторы с суммой брокерского счета до 1,4 млн руб. с 2020 года могут лишиться возможности покупать акции иностранных компаний через брокера. Соответствующие законодательные поправки сейчас обсуждаются в Госдуме. ЦБ хочет защитить непрофессионалов от возможных убытков: если документ примут в нынешнем виде, неквалифицированным инвесторам будет доступно меньше инструментов, чем сейчас, но сохранится доступ к бумагам крупнейших российских компаний и ПИФам.



Между тем эксперты утверждают, что при закрытии возможности покупать иностранные акции спрос на валютные БПИФ возрастет, передает РБК.