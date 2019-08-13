Профессия бухгалтера входит в десятку самых востребованных

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ДляКлерка Как там сказано: "Два месяца пьет чай" - потом читает "умную" лекцию, и снова "пьет чай". А какой... Как проверить бухгалтера и организовать работу бухгалтерии

Afrikan В общем сферический бухгалтер в вакууме. Попросите автора вместо видео написать это в трех экземп... Как проверить бухгалтера и организовать работу бухгалтерии

MaxC Да, это не открытие мирового масштаба и не новая технология.Всего лишь цивилизованный диалог влас... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

RURU GURU TAX Вот, сидит здоровый мужик штаны протирает в ИФНС или УФНС, ни чего в жизни не сделал, только полу... Для чего потребовалось отменять ЕНВД именно сейчас? Не понимаю

kotobormot я тоже думаю, что команда Навального рвется во власть не для того, что бы простому народу хорошо ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

inifant Тогда и росстат необходимо обязать своевременно готовить шаблоны для сдачи отчетов и не менять их... Росстат будет чаще штрафовать налогоплательщиков

mityai Из ниоткуда возьмут 100 евро и всем доложат? Если я верно помню, из ниоткуда взявшаяся денежная м... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Старый ворчун Пример отраслевой принадлежности мошенников нормально так выбран.... Что за зверь «бухгалтер-волонтер»?

ИП Пупкин Снижение налоговой нагрузки это хорошо - интересно было бы увидеть расчеты этих 6,2 трлн.... Единый пенсионный налог: вы «за» или «против»?

tanushaking я тоже буду заниматься составлением отчетности и сдачей по нко - фонду защиты животных, когда это... Что за зверь «бухгалтер-волонтер»?

Pacholi Предлагаю на этот вопрос посмотреть с другой стороны. Есть практика когда люди десятилетиями рабо... Что за зверь «бухгалтер-волонтер»?

Мадама Знаю двух знакомых, которые подписались быть Ген. директорами в компании обе девушки без жилья, ч... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Старый ворчун Ну... поверили, что всё схвачено на самом верху (“Мы сидели и ели глухаря”) и никто ничего прове... Почему не нужно сливать главбухов. История “корпоративного предательства”

Над.К Деньги им не просто так перечисляли. А под определенные условия, которые явно были соблюдены )) ... Почему не нужно сливать главбухов. История “корпоративного предательства”

бух2007 Когда дворник и курьер через свои счета проводят миллионы рублей, попадая на налоги, это еще можн... Почему не нужно сливать главбухов. История “корпоративного предательства”