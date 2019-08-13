Профессия бухгалтера входит в десятку самых востребованных

В топ-10 наиболее востребованных профессий в России в 2019 году вошли:
- продавец-кассир;
- повар;
- педагог профессионального обучения;
- юрист;
- специалист по социальной работе;
- специалист по закупкам;
- педагог допобразования;
- медсестра;
- делопроизводитель;
- бухгалтер.
Такие данные приводятся в исследовании ВНИИ Минтруда, пишет РИА Новости.
Специалисты изучали спрос на работников конкретных профессий по потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам.