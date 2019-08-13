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Профессия бухгалтера входит в десятку самых востребованных

В топ-10 наиболее востребованных профессий в России в 2019 году вошли:

  • продавец-кассир;
  • повар;
  • педагог профессионального обучения;
  • юрист;
  • специалист по социальной работе;
  • специалист по закупкам;
  • педагог допобразования;
  • медсестра;
  • делопроизводитель;
  • бухгалтер.

Такие данные приводятся в исследовании ВНИИ Минтруда, пишет РИА Новости.

Специалисты изучали спрос на работников конкретных профессий по потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам.

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