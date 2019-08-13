Количество занятых в малом и среднем бизнесе сократилось на 800 тыс. человек

Количество занятых на малых и средних предприятиях России за год сократилось на 5% — с 16 млн человек до 15,2 млн, говорится в исследовании общероссийской общественной организации «Опора России».

Оно основано на статистике ФНС на 10 августа 2019 года, пишут «Известия». Именно в это время служба исключает из реестра не предоставивших отчетность предпринимателей, пояснили в «Опоре России». По статистике ФНС, количество всех малых и средних компаний сократилось на 4% — до 5,69 млн.

Такая динамика наблюдается впервые с 2016 года и противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в сфере МСП должно достигнуть 25 млн.

Главной причиной президент «Опоры России» Александр Калинин называет снижение спроса и реальных располагаемых доходов населения, с которым малый бизнес работает напрямую и первым ощущает изменения. Также на отрицательную динамику повлияло увеличение НДС до 20%, которое в условиях ограниченного спроса невозможно переложить на покупателей.

Бизнес также отмечает ухудшение делового климата: ужесточается контрольно-надзорная деятельность, наблюдается давление правоохранительных органов, повышаются административные барьеры. Наконец, проблема заключается и в доступности финансирования — высоких ставках по кредитам и большой доле отказов в банках, говорит Калинин.

Противоположный тренд показывает бизнес, получивший господдержку: по примерным подсчетам, за последний год 50 тыс. предприятий нарастили 800 тыс. сотрудников. Без льготных программ падение было бы еще более значительным, — отметил президент «Опоры России».