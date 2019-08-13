Правила выплаты пособия на первого и второго ребенка поменяются

Минтруд разработал проект поправок в правила выплаты пособий на первого и второго ребенка.

Напомним, согласно Федеральному закону от 02.08.2019 № 305-ФЗ получать пособие в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ будут семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов до исполнения ребенку 3 лет.

Это нововведение действует с 2020 года.

Соответственно, в связи с принятием этого закона Минтруд подготовил поправки в правила выплаты пособий. Проект опубликован сегодня на федеральном портале.

Изначально выплаты будут назначаться до достижения ребенком возраста 1 год. Затем надо будет подать новое заявление о назначении выплат сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

Таким образом, сеьме надо будет подать 3 заявления в течение 3 лет.