Все помещения в ТЦ, включенном в перечень, облагаются налогом от кадастровой стоимости

Региональные власти ежегодно определяют перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Объекты недвижимости из этого перечня облагаются налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости на на начало соответствующего налогового периода.

В вышеназванный перечень включаются данные о кадастровом номере объекта недвижимого имущества (за исключением единого недвижимого комплекса, в отношении которого указывается его условный номер) и его адресе.

В случае же, когда включенным в перечень объектом налогообложения является помещение, расположенное в здании, заполнение элемента «кадастровый номер объекта недвижимости (здания (строения, сооружения))» является необязательным.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-21/14960 от 30.07.2019.

В документе также уточняется, что если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и включено в перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости вне зависимости от отсутствия этих помещений в перечне.