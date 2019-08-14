Врачи не имеют права отказывать в выдаче рецепта со штампом для вычета по НДФЛ

С2019 года социальный вычет по НДФЛ можно получить при покупке абсолютно любых лекарств, назначенных врачом.

Причем для получения вычета необходимо, чтобы врач оформил рецепт с проставлением специального штампа "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика" в соответствии с приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

В частности, о необходимости такой надписи на рецепте недавно напомнила ФНС в письме от 08.05.2019 № БС-4-11/8737.

Однако на практике получить заветный рецепт, да еще и со штампом не всегда легко.

Об этом мы писали в материале «С вычетом на покупку лекарств сложности. Врачи не знают правил».

«Все эти годы была проблема получения рецепта со штампом. Его просто не дают. Эта проблема и сейчас остается. Надежда только на то, что желающих получить вычет станет больше, и народный гнев прорвет эту врачебную оборону», - писали наши читатели на Фейсбуке.

Возмущенные россияне, которым врачи не выдают такие рецепты, начали писать запросы в соответствующие ведомства.

На днях на эту тему вышло письмо Минздрава № 25-4/3085695-8611 от 02.08.2019.

Медикам был задан вопрос - является ли правомерным отказ врача в оформлении рецепта по правилам приказа Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 на безрецептурные препараты, включая йод, зеленку и т.д.?

Нет, такие действия врача неправомерны, ответили в Минздраве. В документе отмечается, что медики должны выдать рецепт, руководствуясь вышеназванным приказом, и поставить на нем штамп.

В случае обращения гражданина в медицинскую организацию за получением рецепта на лекарственный препарат, назначенный ему по медицинским показаниям (независимо от условий отпуска лекарственного препарата из аптечных организаций), с целью предъявления рецепта в налоговый орган при оформлении налоговой декларации, отказ в выдаче такого рецепта медицинским работником считаем необоснованным.

Минздрав рекомендовал москвичу- автору жалобы обратиться к руководителю медицинской организации, в случае возникновения трудностей – в Департамент здравоохранения города Москвы.