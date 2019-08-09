С вычетом на покупку лекарств сложности. Врачи не знают правил

С этого года можно получить вычет по НДФЛ при покупке любых лекарств. Однако на практике это может быть проблематично. Рассказываем, с какими трудностями уже столкнулись налогоплательщики, пожелавшие вернуть 13 % от своих аптечных расходов.

Вычет на лекарства

В подпункте 3 пункта 1 статьи 219 НК прописано право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной им за медицинские услуги, оказанные ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а такжедля медицинского применения, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

Максимальная сумма социального налогового вычета на лечение и лекарства — 120 тыс. рублей

Список лекарств

До недавнего времени получить вычет можно было только на те лекарства, которые внесены в список, утвержденный Постановлением Правительства от 19.03.2001 № 201.

Этот перечень не пересматривался с 2007 года и давно морально устарел.

В нём не представлены современные высокоэффективные лекарственные препараты. Кроме того, в действующую редакцию списка включены более 100 позиций лекарственных препаратов, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

У ряда позиций истекли сроки государственной регистрации, а часть их фактически не представлена на российском фармацевтическом рынке.

Власти признавали эту проблему и несколько лет пытались изменить ситуацию. Попытки поменять список лекарств предпринимались еще в 2016 году. Был подготовлен проект Постановления Правительства, однако дальше проекта дело не пошло.

Затем в начале 2019 года был разработан новый проект, который предусматривал применение для целей социального налогового вычета список ЖНВЛП вместо устаревшего перечня.

Поясним, список ЖНВЛП — это ежегодно утверждаемый Правительством для целей лекарственного обеспечения на всех этапах оказания медицинской помощи единый список лекарственных препаратов, определяющий номенклатуру регулируемых по цене наиболее востребованных отечественным здравоохранением лекарств для профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в России.

Список ЖНВЛП на 2019 год утверждён распоряжением Правительства от 10 декабря 2018 года № 2738-р.

Этот список, безусловно, гораздо шире перечня, который применялся на тот момент.

Однако и этот проект «заглох». Было принято другое, более демократичное решение.

Ко второму чтению одного из законопроектов с нововведениями в НК, добавили поправку относительно списка лекарств. Его упразднили.

Списка больше нет!

В статью 219 НК Федеральным законом № 147-ФЗ от 17.06.2019 были внесены изменения, которые позволят большему числу россиян получать вычет по НДФЛ на покупку лекарств.

Из пп.3 п.1 ст. 219 НК убрали упоминание о списке лекарств. Таким образом получить вычет можно при покупке любых лекарств , назначенных врачом.

Данная норма применяется с начала 2019 года.

То есть, покупая лекарства в этом году, вы можете собрать чеки и рецепты и заявить в ИФНС право на вычет.

Рецепт является обязательным условием для вычета. При самолечении расходы на покупку лекарств в вычет не войдут.

Рецепт

Для получения вычета на покупку лекарств вам понадобятся платежные документы (чеки), подтверждающие расход и рецептурный бланк.

О том, как должен быть оформлен рецепт, недавно напомнила ФНС в письме от 08.05.2019 № БС-4-11/8737.

Порядок выписывания лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета, утвержден совместным приказом Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

В соответствии с указанным Порядком лечащий врач выписывает пациенту рецепт в 2 экземплярах, один из которых предъявляется в аптеку, а второй представляется в ИФНС при подаче 3-НДФЛ.

На экземпляре рецепта, предназначенного для представления в ИФНС, лечащий врач в центре рецептурного бланка проставляет штамп «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика», рецепт заверяется подписью и личной печатью врача, печатью учреждения здравоохранения.

Таким образом, наличие указанного штампа является обязательным условием при оформлении рецептурных бланков в целях получения налогоплательщиком социального налогового вычета в сумме, израсходованной им на приобретение медикаментов.

При этом для вычета подойдут и бланки рецептов, на которых соответствующая надпись «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» напечатана, а не проставлена в виде штампа.

Что на практике

Ранее мы проводили опрос среди наших читателей на тему получения налогового вычет на покупку лекарств, чтобы выяснить, пользуются ли клерки этим правом.

Увы, только 7 % опрошенных таким вычетом пользовались. Им удалось собрать документы и получить от налоговиков возврат налога.

большинство посетителей нашего сайта (почти 40%) хотели бы получить такой вычет, но к сожалению собрать весь комплект документов не представляется возможным.

Чуть меньшее количество респондентов (около 31%) не возвращали НДФЛ за купленные лекарства, так как связанные с этим трудозатраты не окупаются должным образом.

Еще около 23% опрошенных даже не знали, что покупая лекарства, можно вернуть уплаченный ранее налог.

Однако на момент проведения опроса право на вычет было ограничено довольно узким списком лекарств.

Теперь, когда ограничения сняли, возможно многие захотят реализовать свое право на вычет, ведь россияне оставляют немалые деньги в аптеках. Некоторые лекарства очень дорогие. Почему бы не вернуть себе хотя бы 13 % от этой суммы?

Участник нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке затеяли несколько обсуждений на тему получения лекарственного вычета — здесь и здесь.

Коллеги делятся опытом «добывания» рецептов. Увы, это удается не всем. И даже попав на прием к врачу и получив заветный рецепт, радоваться пока рано. На рецепте нужен специальный штамп, которого в поликлиниках просто нет.

Кому-нибудь удалось получить в поликлинике рецепт с отметкой для налогового органа для возмещения НДФЛ? мне сегодня не удалось заполучить счастливый штамп. Отправили в бухгалтерию поликлиники с инн, что бы они штамп заказали. — делится Олег

Штамп для ИФНС в поликлинике не добилась чтобы поставили. Может из Минздрава им подскажут — пишет Елена

Вести с полей. Сегодня в поликлинике врач конечно же ничего не знает про рецепты! Завтра буду просвещать заведующую! — рассказывает Наталья