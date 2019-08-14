В техподдержку Яндекс.Деньги можно обратиться через WhatsApp

В техническую поддержку Яндекс.Денег теперь можно обратиться через мессенджер WhatsApp, сообщает пресс-служба Яндекса. Таким образом, у пользователей появился еще один способ связи с сервисом — помимо формы обратной связи на сайте Яндекс.Денег, телефона, электронной почты и чата мобильного приложения.

По данным Mediascope за апрель 2019 года, WhatsApp — самый популярный в России мессенджер. Им пользуются 33,5 млн россиян. Мессенджером можно пользоваться даже при плохом интернете, к тому же некоторые мобильные операторы позволяют общаться в нем бесплатно

Официальный аккаунт Яндекс.Денег в WhatsApp оформлен на городской номер, содержит описание компании и отмечен зеленой галочкой. Сервис использует этот аккаунт только для общения техподдержки с пользователями.

Чтобы связаться с Яндекс.Деньгами в WhatsApp, нужно сохранить в телефоне номер техподдержки — +7 495 974-35-86. Если на решение вопроса понадобится время, сервис сообщит пользователю в мессенджере, когда все будет готово.

Связаться с Яндекс.Деньгами пользователи могут также по телефонам: +7 495 974-35-86 — для Москвы, 8 800 250-66-99 — для других городов России, +7 495 974-35-86 — для других стран. Кроме того, можно написать сервису по электронной почте supp@money.yandex.ru либо в чате приложения Яндекс.Денег для Android и iOS.