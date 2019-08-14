По статье о манипулировании рынком вынесен первый приговор

В Казани вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику местного банка по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК).

Экс-сотрудник приговорен к 2,5 года лишения свободы условно, ему также запрещено заниматься торговлей ценными бумагами в течение трех лет, пишут «Ведомости».

Суд установил, что мужчина в 2011–2016 гг. манипулировал 31 ценной бумагой, заработав на этом более 77 млн руб. и нанеся банку ущерб более чем на 76 млн руб.

Представитель Центробанка уточнил, что это первый вынесенный приговор по статье о манипулировании рынком в России. Экс-сотрудник также должен будет выплатить «Ак барсу» 75 млн руб. по гражданскому иску, отметил он.

Суть махинации состояла в следующем: трейдер с личного брокерского счета покупал акции на бирже по рыночным ценам, после чего выставлял заявку на продажу этих же бумаг по цене выше рынка, а затем выкупал их уже с рабочего счета. Всего с 2011 по 2016 г. было проведено 494 такие сделки по 31 ценной бумаге, среди них акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ и других компаний. При продаже акций по приведенной схеме цена бумаг была выше рыночной на 2,5–4%, но, так как размеры сделок доходили до нескольких десятков миллионов рублей, трейдеру удавалось влиять на рынок, пусть и на небольшое время.

Уголовная ответственность за манипулирование рынком введена с 2010 г., говорят эксперты. Максимальное наказание по ст. 185.3, о которой идет речь, — лишение свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа и лишением права занимать определенные должности. Но такие дела все еще редкое явление в российской судебной практике. Случаи манипулирования рынком в принципе не являются массовыми и выявляется их не так много. А если ЦБ, следящий за ходом торгов на бирже, и обнаружит такой случай и передаст материалы в правоохранительные органы, СКР может отказать в возбуждении уголовного дела либо возбудить его по другой статье УК, например по факту мошенничества. Расследовать и доказать факт не просто мошенничества, а манипулирования рынком сложнее — для этого требуется более высокая квалификация.

Решение казанского суда — это значимый факт в правоприменительной практике по противодействию инсайду и манипулированию, говорит представитель ЦБ.