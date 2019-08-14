Что думают врачи о четырехдневной рабочей неделе

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают эксперты.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — объяснила РИА Новости врач-терапевт Елена Тихомирова.

Она отметила, что, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и неожиданно станет на один выходной больше, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха. По ее словам, на снижении эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя тоже никак не отразится.

В сентябре в Госдуме обсудят возможный переход россиян на 4-дневную рабочую неделю

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

По его мнению, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады, а те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.