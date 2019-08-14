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Почему растет налог на имущество физлиц

Исчисление налога на имущество физлиц за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, производится с учетом понижающих коэффициентов: 0,2 — в первый период, 0,4 — во второй период и 0,6 — в третий период применения кадастровой стоимости.

Рост налога может обуславливаться следующими причинами:

  • рост коэффициента к налоговому периоду;
  • изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости, например, в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или изменением вида разрешенного использования, назначения объекта. Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра;
  • изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований.

Такие разъяснения дает УФНС по Республике Марий Эл.

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