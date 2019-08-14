Почему растет налог на имущество физлиц

salute Не нашли отладчик в 1С? Или не искали? 1С Предприятие 8.3

Rolen Просто мужики на авито не сидят) Мужчины не стремятся работать бухгалтерами

Fintest1 То есть, нужно написать соответствующую программу. Но это можно сделать и в хорошей программной с... 1С Предприятие 8.3

MaxC Не мешайте "Братиям нашим старшим" сдавать чистые декларации.))"Маленький мальчик квартиру купилД... Детей предлагают освободить от налога на имущество

vaialinn нуну, сначала закошмарили бизнес, наехали на ип-ников, а теперь удивляются, почему рынок труда со... Рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

ДмитрийМ78 Сначала услышал эти отзывы врачей по радио, потом перечитал в Интернета, в полной версии все еще ... Что думают врачи о четырехдневной рабочей неделе

salute 1С Предприятие 8.3 - это платформа. Чтобы она сама начала что-то делать, нужно потратить очень мн... 1С Предприятие 8.3

ToT Ой, а что не получается? Сейчас наша техподдержка с вами свяжется. ... Оптимизировать зарплатные налоги надо по-новому

lubezniy Здравствуйте. Можете мне на почту lubezniy@klerk.ru написать подробности? В частности - какой спо... Оптимизировать зарплатные налоги надо по-новому

VitalyK Прям хочется назвать этих умников нехорошим словом... они понимают что своими реформами народ буд... Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Fintest1 А есть ли в приведенном анонсе хоть один бухгалтерский термин?... 1С Предприятие 8.3

wesna2011 "если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и неожиданно станет на о... Что думают врачи о четырехдневной рабочей неделе

8916290160 Это равносильно что тяпка сама тяпаяет, только вот за хвост ее надо держать... 1С Предприятие 8.3

Лидия Анатольевна Ваши бы слова да Богу в уши 1С Предприятие 8.3

Anka-1 Не надо. Пусть дети сразу понимают, в какой стране живут.И на какую пенсию рассчитывать.... Детей предлагают освободить от налога на имущество

Ёъя работы. 1с всё делает сама, бухи не нужны ) 1С Предприятие 8.3

18lei89 Врачи не правы,не все уйдут запой,или будут страдать ожирением,мне всегда не хватало еще одного в... Что думают врачи о четырехдневной рабочей неделе

Ёъя Было ж про вымирающие работы ) 1С Предприятие 8.3

sinang Главное обратить внимание, что ученический договор может быть заключен только работодателем - юрл... Минфин: экономьте на страховых с ученическим договором