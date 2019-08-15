Компенсация за использование личного авто включается в расходы по УСН

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 346.16 НК при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налогоплательщик учитывает расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм.

Нормы расходов на выплату компенсаций за использование для служебных поездок личных авто установлены постановлением Правительства от 08.02.2002 N 92.

Таким образом, плательщик УСН вправе учесть в расходах сумму выплаченной работнику компенсации за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в пределах установленных норм.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-11/58296 от 02.08.2019.