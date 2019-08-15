Россияне все чаще предпочитают платить картами в интернете

Более трети покупок товаров россияне осуществляют онлайн. В первом полугодии число платежей картами в интернете выросло почти в три раза, что стало рекордным показателем с 2014 года.

Соответствующее исследование провел банк «Русский стандарт», который входит в пятерку крупнейших на рынке эквайринга.

Согласно исследованию, количество онлайн-трансакций по картам изменилось в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 283 %. В денежном выражении рост составил 255 %, пишет «Коммерсантъ».

Авторы исследования считают, что онлайн-платежи в e-commerce уверенно забирают часть торгового эквайринга. По данным «Русского стандарта», на долю интернет-эквайринга в общем объеме торгового эквайринга в 2016 году приходилось 5,5 %, а в первом полугодии 2019 года — 32,3 %.

По мнению экспертов, как минимум до конца текущего года и даже в первом полугодии следующего рост продолжится, в том числе за счет организаций, задействованных в сфере услуг, и ИП без наемных сотрудников, которые не перешли на онлайн-кассы в первой волне.