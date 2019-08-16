Названа доля живущих «от зарплаты до зарплаты» россиян

Около 43% россиян тратят всю свою зарплату независимо от размера своего дохода, заявил замгенерального директора «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин по итогам проведенного компанией исследования.

«А более 80% — не контролируют свои расходы и не планируют их», — цитирует Дубровина «Известия».

Как отметил Дубровин, значительная часть людей, которые решают проанализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты без ущерба для качества жизни. По его мнению, это также позволяет откладывать около 10% дохода на формирование финансового резерва, например в виде депозита.

Ранее в августе россияне назвали справедливый размер заработной платы. Оценки в разных регионах страны различаются, но везде, кроме Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты.