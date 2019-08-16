Валютные вклады растут в четыре раза больше рублевых

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд.

Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам, сообщили «Известиям» в Центробанке. В первом полугодии 2018-го динамика валютных депозитов была отрицательной.

В крупнейших российских банках ставки по вкладам в иностранных денежных единицах значительно ниже, чем по рублевым. По статистике регулятора, в июне 2019 года в среднем проценты по счетам в российской денежной единице составили 5,7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,24%. Ранее «Известия» писали о том, что банк «Авангард», входящий в топ-100, и вовсе прекратил прием вкладов в европейской валюте и ввел комиссии на остатки по текущим и карточным счетам для сумм, превышающих €10 тыс.

В связи с изменением валютного курса в последние годы интерес клиентов к вкладам в долларах и евро повысился , рассказали в крупнейших российских банках, которые опросили «Известия». Там отметили, что депозиты в других денежных единицах россияне считают более надежными. В УБРиР поделились статистикой, что в первом полугодии 2019-го количество открываемых валютных вкладов выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их объемы увеличились на 10%

Хотя процесс дедолларизации в большей степени затрагивает международные расчеты и крупные инвестиции, регулятор также постепенно дестимулирует рост валютных обязательств банков. Например, с 1 июля нормативы обязательных резервов по вкладам в других денежных единицах повысили до 8%, тогда как по рублевым вкладам они меньше 5%, рассказал Александр Бахтин из «БКС Премьер». Сокращение использования иностранных валют в экономике действительно позволяет снижать ее зависимость от санкционных и рыночных рисков, пояснил он. С другой стороны, этот процесс несет вероятность дефицита иностранной валюты, который при усилении рыночной нестабильности способен значительно усилить девальвацию рубля, как это было в 2014—м, опасается Александр Бахтин. По его словам, введение прямых запретов на использование иностранных денежных единиц и ограничений в этой сфере маловероятно.