Транспортные карты нельзя будет пополнять наличными

Примерно половину выпущенных в России транспортных карт с августа 2020 года нельзя будет пополнять наличными без идентификации их владельцев.

Такая норма содержится в Федеральном законе от 02.08.2019 № 264-ФЗ.

В законе идет речь о запрете анонимного пополнения электронных кошельков. Запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками, пишет РБК.



Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работает по модели электронного кошелька. К картам такого типа, в частности, относится и подмосковная «Стрелка».

А вот на московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» новые требования не распространяются. Эти карты пополняются по другой модели: деньги поступают на счет юридического лица, а оттуда уже переводятся на конкретную транспортную карту, то есть, внося наличные, владелец карты не пополняет электронный кошелек, а кладет деньги на счет компании, предоставляющей транспортную услугу.

Чтобы соответствовать новым требованиям законодательства, есть два пути решения, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила она.



В Ассоциации участников рынка электронных денег считают, что запрет на пополнение неидентифицированных карт без открытия счета не соответствует социальным и экономическим интересам населения и его следует пересмотреть.