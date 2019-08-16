Налоговики требуют копии больничных листов

Сравнивая формы 6-НДФЛ и РСВ, налоговики часто обнаруживают несоответствие, что неудивительно. Ведь какие-то выплаты физлицам могут облагаться НДФЛ, но не облагаться взносами, и наоборот.

Кроме того, также вопросы у налоговиков вызывают и необлагаемые суммы, указанные в РСВ.

В этой связи ИФНС просит у бухгалтеров пояснений, подтвержденных документально.

Этот вопрос стал темой обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Участница группы рассказала коллегам, что с нее требуют копии больничных листов.

Кто-то из коллег в ходе обсуждения отмечает, что занимается такой копировальной работой ежеквартально, а кто-то принципиально не копирует больничные, отделываясь лишь письменным пояснением.

Кстати, недавно ФНС выпустила письмо № БС-4-11/13464@ от 10.07.2019, в котором пояснила, что При истребовании налоговым органом документов, в том числе листков нетрудоспособности, плательщик страховых взносов должен представить распечатанную на бумажном носителе копию листка нетрудоспособности, даже если этот листок является электронным.

Напомним, согласно разъяснениям ФСС, работодателю нет необходимости распечатывать и хранить у себя копии электронных больничных, так как Электронные листки нетрудоспособности являются документом, имеющим юридическую силу. В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ они формируются и хранятся в информационной системе ФСС «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах».