Суд обнародовал выводы новой экспертизы по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 млн руб. АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова. Документ зачитала судья Ирина Аккуратова, передает корреспондент РБК.

Ранее экспертиза по делу была проведена в рамках предварительного расследования; ее выводами СКР подтверждал доводы о хищении сотрудниками «Седьмой студии» 133 млн руб. из бюджетной субсидии. Результат этой экспертизы критиковала защита фигурантов дела, указывая, что она содержит множество ошибок. Кроме того, сомнения в выводах экспертизы высказывала представитель Минкультуры, признанного потерпевшим по делу.

Новое исследование проводил Центр судебной экспертизы при Минюсте, в качестве специалиста были привлечены замдиректора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина и доктор искусствоведения из Государственного института искусствознания Видмантас Силюнас.

Финансовые специалисты пришли к выводу, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджетные средства нецелевым образом, не представляется возможным. Эксперты подсчитали, что на счета фирм, участвовавших, по версии следствия, в схеме обналичивания, поступило от «Седьмой студии» около 136 млн руб.

При этом искусствоведы указали, что проект «Платформа», выполнением которого занималась «Седьмая студия», стал «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечал целям Минкультуры, которые оно преследует, финансируя те или иные программы.

Объем финансирования, необходимого проекту, сопоставимому с «Платформой», намного превышает средства, полученные и потраченные «Седьмой студией», отметили специалисты. По их мнению, на такой проект требуется не меньше 260 млн руб. помимо налогов и не менее 300 млн руб. с налогами.

Эксперты установили, что в 2011–2014 годах на счет «Седьмой студии» поступило 216 млн руб. субсидий из Минкультуры и еще порядка 40 млн руб. из сторонних источников, среди которых были кредиты Альфа-банка и ББР-банка. Установить точную сумму расходов «Седьмой студии» эксперты сочли невозможным, в том числе из-за «внесения в ее отчетность недостоверных сведений»