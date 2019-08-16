Биометрические системы оплаты снизят уровень мошенничества и будут более удобными средствами платежа для россиян, заявил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
«Сбербанк о данной проработке заявлял еще полгода назад, и подробно обсуждали все „за“ и „против“. Мое мнение, что это дополнительная ступень аутентификации клиента, и более надежная. В ближайшем будущем мы, безусловно, столкнемся с новыми видами биохакинга, но на сегодня метод будет достаточно безопасным. Как и любое нововведение, оно будет иметь поначалу ошибки системы и софта, и „железа“, но их устранение сделает систему достаточно надежной и снизит, в целом уровень мошенничества, увеличив удобства для клиентов», — цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее Сбербанк опубликовал на своем сайте описание технологии оплаты с помощью биометрических данных — отпечатка пальца и изображения лица.