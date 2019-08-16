ФНС России разъяснила, как считать НДФЛ с подаренной недвижимости

Налоговую базу по НДФЛ необходимо определять исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, полученного в дар от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.

К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы налогоплательщика, сообщается на сайте налогового ведомства.

Гражданин представил в инспекцию декларацию по НДФЛ за 2015 год. В ней он указал доход в виде четверти жилого дома и земельного участка, который он получил в дар от физлица, не являющегося членом семьи или близким родственником. Он также самостоятельно определил налоговую базу по НДФЛ исходя из инвентаризационной стоимости указанных объектов.

По результатам камеральной налоговой проверки декларации инспекция указала, что размер дохода, полученного в виде недвижимого имущества, следует определять исходя из кадастровой стоимости последнего, отраженной в Едином государственном реестре недвижимости. Поэтому она доначислила физлицу налог, пени и штраф.

Не согласившись с этим решением, гражданин подал жалобу в вышестоящий налоговый орган. Он посчитал, что в Налоговом кодексе нет положений, устанавливающих порядок исчисления налоговой базы по НДФЛ исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, полученного в порядке дарения.

Рассмотрев жалобу, ФНС России поддержала позицию инспекции. Она указала, что для жилого дома, полученного физлицом в дар, инвентаризационная стоимость на момент представления декларации не могла быть установлена, так как с 1 января 2013 года Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ отменил ее расчет на государственном уровне.

При этом кадастровая стоимость спорного имущества была утверждена постановлением Правительства области. Таким образом, налоговую базу по НДФЛ по полученным в дар объектам необходимо определять на основании их кадастровой стоимости.