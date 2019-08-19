Как ИП на ПСН посчитать численность работников при совмещении с ЕНВД

Как определяется численность работников при совмещении индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения с единым налогом? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

При ПСН индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем. Такое условие указано в пункте 5 статьи 346.43 Налогового Кодекса РФ.

Поскольку такое условие предусмотрено исключительно в отношении ПСН, то для расчета численности учитываются работники, занятые в деятельности, облагаемой в рамках ПСН. Поэтому следует вести раздельный учет средней численности работников, занятых в патентной деятельности и в деятельности, облагаемой ЕНВД.

Позиция чиновников по этому вопросу не всегда была однозначной. В 2016 году Минфин утверждал, что ИП должен был учитывать всех сотрудников, независимо от того, где они задействованы. Но позднее изменил свою позицию.

Чтобы исключить различные толкования норм НК в данном случае, Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс.