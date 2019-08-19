Сексуальные домогательства коллег по ночам в уединенных местах будут пресекаться

На 108-й сессии Международной конференции труда были приняты первая в истории Конвенция об искоренении насилия и домогательств в сфере труда и сопутствующая Рекомендация.

По данным Международной конфедерацией профсоюзов, с домогательствами в мире хотя бы однажды сталкивались от 40 до 50 % трудящихся.

Принятая конвенция призывает страны, входящие в МОТ, обеспечивать право людей на труд без насилия и домогательств. После ратификации конвенции у трудящихся появляется официальный инструмент для защиты от незаконных действий и притязаний, который может реально помочь, отметили в Федерации независимых профсоюзов России.

Конвенция дает достаточно широкое определение «насилия и домогательств в сфере труда», связанное с причинением физического, психологического, сексуального или экономического вреда, включая гендерное насилие. В частности, указывается, что особое внимание должно быть уделено предотвращению насилия и домогательств в сфере труда в ночное время, в уединённых местах, в таких областях, как здравоохранение, образование, транспорт, оказание услуг.

В прилагаемой к конвенции Рекомендации наряду с законодательными запретами предлагается разработать и ввести в действие комплексную систему, в которую входят профилактика и мониторинг негативных эпизодов, защита жертв насилия и домогательств, а также наказание виновных. Обращено внимание на необходимость участия в этом процессе не только судебно-административной системы, но и образовательных учреждений и СМИ.

ФНПР считает, что новая Конвенция МОТ может стать еще одним барьером от беззакония в сфере труда, внесет свою лепту в борьбу профсоюзов за обеспечение достойного труда, соблюдение прав человека и уважение человеческого достоинства.

«Наша задача — способствовать скорейшей ратификации конвенции для последующего внесения поправок в ТКс, соглашения и коллективные договоры; добиваться включения требований конвенции во внутренние регламенты предприятий для применения при необходимости дисциплинарных мер воздействия на нарушителей установленных морально-этических норм на рабочих местах», — прокомментировала представитель ФНПР Наталья Климова.