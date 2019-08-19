Что делать, если ваш банковский счет заблокирован

Блокировка счетов банками — одна из главных причин приостановки операций малых и средних компаний. Член Президиума Правления «Опоры России», председатель Комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев рассказал, что делать, если заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей.

1. Банк не проводит платежи?

Счет могут заблокировать по запросу налоговой инспекции и судебному решению. Кроме того, ограничения на счет налагает сам банк в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С блокировкой счета не следует путать:

· Приостановку исполнения конкретной операции. В этом случае остальные платежи будут проводиться.

· Расторжение договора банковского обслуживания. Банк предложит закрыть счет и перевести остаток в другое кредитное учреждение.

· Приостановку доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Банк предложит явиться в офис с бумажными платежками.

2. Что делать, если счет заблокирован?

Сначала необходимо выяснить, кто инициировал блокировку счета. Это может быть:

Налоговая

Отправляйтесь в ИФНС и выясняйте причины блокировки на месте, потому что банк этих причин не знает и лишь следует указаниям ИФНС.

Суд

Если счет заблокирован по решению суда, необходимо исполнить его требования (погасить долг, оплатить штраф и т.д.).

Банк

Банк может заблокировать счет по 115-ФЗ, если это произошло, банк обязан по звонку предоставить вам полную информацию о причинах блокировки, а также назвать список документов, которые ему необходимы, чтобы разблокировать счет.

3. Пишите заявление

После того, как банк объяснил причину блокировки по телефону, вам следует обратиться в банк с письменным заявлением.

4. Предоставьте в банк все документы

Банк должен назвать вам список документов необходимых для разблокировки счета.

5. Пишите жалобу в ЦБ РФ

Если банк не реагирует на ваше заявление в течение двух дней, пишите жалобу в Банк России (по электронной почте или через интернет-приемную Банка России).