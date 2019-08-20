Предложили освободить от фиксированных взносов ИП, сидящих в тюрьмах

Как известно, ИП обязан уплачивать страховые взносы, независимо от того, осуществляет он предпринимательскую деятельность или нет, и факта получения дохода от этой деятельности.

Взносы начисляются, в том числе, и за те периоды, когда ИП находится в местах заключения.

Кроме того, за время нахождения гражданина в колонии ему также начисляются имущественные налоги.

В итоге к моменту освобождения, гражданин имеет внушительный долг перед государством.

Так не должно быть, считает инициативный россиянин, который разместил свое предложение на сайте РОИ.

По его мнению, в законодательство нужно внести изменения, предполагающие отмену начисления взносов на ИП, которые осуждены и не ведут предпринимательскую деятельность.

Кроме того, он также предлагает прекращать начисление транспортного налога и налога на имущество физлицам этой категории граждан, так как находясь в заключении, они не пользуются имуществом, не управляют автомобилем.