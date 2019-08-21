Россияне требуют прописать в НК право на повторный имущественный вычет для купивших квартиры до 2014 года

В отношении жилья, приобретенного до 1 января 2014 года, имущественный налоговый вычет как в части расходов на новое строительство, так и в части расходов на погашение процентов по ипотеке предоставляется только в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества.

При этом повторное предоставление имущественного налогового вычета не допускается.

Новые правила получение имущественного вычета применимы к налогоплательщикам, которые впервые обращаются в налоговые органы за его предоставлением и в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных после 1 января 2014 года.

Об этом неоднократно напоминал Минфин.

Однако многие граждане считают такое положение дел несправедливым.

Например, учительница из Сибири купила в 2006 году жилье в сельской местности за 400 тыс. рублей, из которых 300 тыс. она оплатила маткапиталом. Вычет по НДФЛ она получила с суммы в 100 тыс. рублей.

Недавно женщина переехала в город и купила квартиру в ипотеку за 2,2 миллиона рублей. Однако на вычет она уже претендовать не может, так как первое жилье было куплено до 2014 года.

Женщина разместила петицию на сайте change.org, и просит внести поправки в ст. 220 НК, чтобы уровнять в правах всех налогоплательщиков РФ.

Напомним, аналогичное предложение уже размещалось на сайте РОИ. Однако за год нужного количества голосов оно не набрало и было отправлено в архив.