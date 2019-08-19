Где помещения добросовестных бизнесменов пометят знаками

На днях мэрия Махачкалы и УФНС Дагестана подписали дорожную карту по увеличению сбора налогов в столице республики.

В дорожной карте объединены все механизмы, направленные на повышение поступления в бюджет города налоговых доходов. К работе в рамках своих компетенций подключатся республиканские организации, правоохранительные органы и другие заинтересованные стороны.

На совещании в мэрии с участием налоговиков было отмечено, что на сегодняшний день исполнение по сбору налогов в Махачкале составляет 102 %. Но остаётся довольно сложной ситуация с оплатой налогов физлицами.

Недоимка с этой категории в Махачкале составляет 1,6 млрд. рублей.

В связи с этим налоговые органы активизируют работу в судах общей юрисдикции. Кроме того, ожидается, что будет принят закон, в соответствии с которым упростится взыскание налоговой задолженности с физлиц путем направления уведомлений работодателям или при взаимодействии с судебными приставами.

Также глава города С.К. Дадаев рассказал, что готовится проект, в рамках которого на коммерческих объектах Махачкалы будет размещаться знак, сообщающий, что предприниматель является добросовестнымналогоплательщиком. Эта инициатива поддержана бизнес-сообществом города.

Также с привлечением волонтеров планируется проводить подомовые обходы налоговых должников.