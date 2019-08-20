Дельфинарий в Крыму не выдавал посетителям кассовые чеки. И фотографы с обезьянками тоже

В ходе проведения контрольных мероприятий одного из популярнейших мест отдыха Бахчисарая — архитектурного парка — налоговиками установлены факты предоставления услуг без применения ККТ, сообщает региональное УФНС.

За услуги развлечения — фотографии с животными и стрельбу по мишеням в тире, оказанные гостям парка без выдачи кассового чека, налоговики возбудили административное производство в отношении владельцев.

Аналогичное нарушение установлено сотрудниками налоговой службы Крыма в дельфинарии, расположенном на берегу Феодосийского залива. В кассе морского театра кассовый аппарат отсутствовал и при расчете за билет на представление с дельфинами кассовый чек не выдавался.

УФНС России по Республике Крым напоминает, что нарушение требований Федерального закона № 54-ФЗ влечет за собой административную ответственность нарушителей и штрафы в достаточно весомых размерах.