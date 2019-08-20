Матвыгода за пользование кредитом в период «ипотечных каникул» не облагается НДФЛ

С 31 июля 2019 года ипотечные заемщики, попавшие в трудную ситуацию, при соблюдении определенных условий могут потребовать от кредитной организации изменить условия договора: временно приостановить платежи по ипотеке или снизить их размер. Максимальный срок льготного периода — 6 месяцев.

При этом в статью 212 НК внесены изменения, согласно которым не признается доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение вышеназванного льготного периода.

Указанные изменения вступают в силу с 01 августа 2019 года и применяются в отношении доходов физлиц, полученных ими, начиная с налогового периода 2019 года.

Таким образом, материальная выгода, полученная заемщиком от экономии на процентах за пользование кредитом во время ипотечных каникул не признаётся доходом и освобождена от НДФЛ.