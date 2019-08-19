Минздрав предлагает проверять работников алкотестером и давать талоны на питание

Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя и табака, говорится в рекомендательных корпоративных модельных программах «Укрепление общественного здоровья», разработанных министерством.

Для проверки сотрудников Минздрав предлагает использовать алкотестер, пишет РБК. Проверки персонала могут быть как плановыми, так и случайными, а также при подозрении на опьянение, при несчастных случаях и повторные.

Авторы идеи считают, что такая мера позволит снизить количество несчастных случаев на производстве. При этом в программе отмечаются примеры предприятий, где тестирование уже применяется. Речь идет о «Северстали», а также о ПАО «ГМК «Норильский никель»

Среди других мер, предлагаемых Минздравом, в программе упомянуты консультативная помощь по вопросам, связанным с риском пагубного употребления алкоголя, а также организация безалкогольных корпоративов.

«Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков», — говорится в программе. При этом формат вечеринок работодателям предлагается обсудить заранее, чтобы «корпоратив не был запятнан разговорами о том, почему отсутствует выпивка»

Минздрав предлагает пересмотреть подходы и к организации питания на производстве, обращает внимание «Интерфакс». Так, организациям предлагают постараться организовать здоровое питание для своих работников, исключить из продажи в столовых картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шоколадные батончики. Вместо них предлагается продавать овощную соломку, йогурты, яблочные чипсы, зерновые батончики. А сотрудникам с разъездным характером работы стоит выдавать талоны на питание в кафе, рекомендуют в Минздраве. Также они предлагают организовать в офисах образовательные мероприятия с привлечением диетологов.