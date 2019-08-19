Безработица снизилась до минимума

В 1-ом полугодии 2019 года продолжилась тенденция к снижению как численности безработных, так и численности занятых. Снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост, говорится в докладе Счетной палаты, опубликованном сегодня.

Численность занятых в экономике в январе — июне 2019 года составила 71,5 млн. человек, что меньше аналогичного показателя 2018 года на 0,7 млн. человек.

Численность безработных в январе — июне 2019 года также снизилась до 3,5 млн. человек, что на 0,2 млн. человек меньше, чем в январе — июне 2018 года. В органах службы занятости в июне 2019 года в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 млн. человек, в том числе 0,6 млн. человек получали пособие по безработице.

Уровень безработицы в первом полугодии 2019 года составил 4,7 %, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Текущий уровень безработицы является самым низким в современной истории России, отмечается в документе.