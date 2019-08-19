Кто заплатит за мусорную реформу?

Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы. Доклад, подготовленный совместно с «Российским экологическим оператором» (РЭО), и план реформы направлены в правительство.

«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», — заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.

Компании несут ответственность за переработку товаров и упаковки, которые они произвели или ввезли в Россию. Их расширенная ответственность распространяется на 54 группы товаров и упаковки (постельное белье, одежда, газеты, моторные масла, шины, зеркала, стеклопакеты, пластиковые бутылки, деревянная, стеклянная, металлическая, бумажная и пластиковая упаковка и проч.). Для каждой группы есть норматив утилизации — в среднем 15%. Компании могут заниматься утилизацией сами или заплатить экологический сбор — в 2018 г. было собрано 2,2 млрд руб., отчетность об утилизации представили 12 844 компании. Но данных, сколько производителей и импортеров обязано этим заниматься, у Росприроднадзора нет, признается в докладе, механизм неэффективен.

По замыслу Минприроды компаниям придется платить сбор, даже если они сами утилизируют отходы. Если компания уже инвестировала в перерабатывающие мощности, то сможет утилизировать отходы, а потом получить возмещение расходов за счет уплаченного ею сбора. А вот отдав отходы переработчику, компания деньги не получит.

Пока мусорная реформа оплачивается населением и компаниями, которые платят за отходы, исходя из тарифа местного оператора. Изменения сделают переработку гораздо более привлекательной для частных инвесторов и помогут выполнить цели нацпроекта «Экология» (увеличить долю переработки до 36% отходов к 2024 г.), создать необходимую инфраструктуру в первую очередь за счет компаний, а не населения, рассчитывают авторы проекта.

Представиле компаний и эксперты скептически относятся к предложению Минприроды. Бизнес попросту «толкают на уплату сбора», что противоречит приоритетам госполитики и приведет к росту потребительских цен.

Представитель Unilever рассказал, что компания платит десятки миллионов рублей экологического сбора и собиралась полностью перейти на самостоятельную утилизацию, что уменьшило бы эти издержки на 30–40%. Вместо этого с повышением нормативов утилизации отчисления могут вырасти до сотен миллионов рублей. И нет гарантий, что деньги пойдут туда, куда нужно, обращает внимание аудитор из KPMG — есть риски, что соберут со всех, а получат их из бюджета те, кто сможет договориться.