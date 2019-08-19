Бизнес-омбудсмен предлагает обязать чиновников обосновывать приостановку бизнеса

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает сократить с 90 до 30 дней максимальный срок такого административного наказания, как приостановление деятельности предприятия.

Проект соответствующих поправок в КоАП на прошлой неделе направлен президенту, с ним ознакомились «Ведомости».

Кроме того, по его мнению, следует законодательно обязать проверяющие организации в постановлении по делу указывать конкретные обстоятельства, создающие угрозу причинения вреда, либо другие причины, которые делают невозможным применение более мягкой санкции.

По данным Высшей школы экономики, с момента появления нормы о приостановлении деятельности (в 2005 г.) количество составов, предусматривающих административное приостановление деятельности, выросло с 35 до 115, отмечается в пояснительной записке.

Отказ от карательного характера проверок является одним из основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности, напоминает советник уполномоченного Леонид Анучин. Но пока это удается не всем: если у МЧС в 2018 г. 66% плановых проверок завершились вынесением предупреждений, то у Роспотребнадзора — всего 5% (остальное — штрафы и приостановления). По закону, указывает Анучин, приостановка деятельности применяется лишь в случае угрозы причинения серьезного вреда, есть и разъяснение Верховного суда, который требует указывать конкретные обстоятельства, создающие угрозу. Однако суды, как правило, подходят к этому формально — отсюда и предложение закрепить такое требование законодательно, поясняет Анучин.

Минэкономразвития, курирующее реформу контрольно-надзорной деятельности, поддерживает необходимость изменения КоАПа в части применения административного приостановления деятельности и будет проводить такой подход в рамках работы по подготовке Минюстом новой редакции кодекса, говорится в ответе ведомства на запрос «Ведомостей». Приостановление деятельности должно стать исключительной мерой, согласны в министерстве.