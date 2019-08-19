Банки снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте

За первую половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых — почти треть кредитных организаций. О ситуации со вкладами пишут «Ведомости».

Рублевые ставки для вкладчиков за минувшие дни августа успели снизить Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, «Юникредит», «Тинькофф банк», МИнБ, «Хоум кредит», «Уралсиб», УБРиР, «Возрождение», «Ренессанс кредит», Связь-банк, «Ак Барс», «Абсолют», Ситибанк. Они опустились в среднем на 0,25 процентного пункта (п. п.), а в ряде случаев — и на полпункта.

В результате только за первые 10 дней августа средняя максимальная ставка топ-10 банков по портфелю рублевых вкладов упала с 7,05 до 6,82% годовых (ее исторический минимум — 6,05% — наблюдался в июне 2018 г.; тогда ключевая ставка ЦБ находилась на том же уровне, что и сейчас, — 7,25%).

Треть крупных розничных банков в августе также снизила ставки валютных вкладов, в том числе лидеры рынка — Сбербанк и ВТБ. Доходность их розничных долларовых депозитов опустилась в среднем на 0,1 п. п. до 1,25% и 1,1% соответственно. Так же уменьшил долларовые ставки Ситибанк. Ставки других банков упали еще сильнее: например, у Росбанка и «Ренессанс кредита» — на 0,2–0,3 п. п., Совкомбанка — на 0,3–0,9 п. п., «Уралсиба» — на 0,6 п. п., «Восточного» — на 0,4–1 п. п.

Представители банков объясняют коррекцию условий вкладов возобновившимся этим летом снижением ключевой ставки, «рыночной тенденцией» и конкуренцией.