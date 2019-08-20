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Минтруд не поддержал идею введения штрафов за курение на работе

Ранее Минздрав опубликовал программу «Укрепление общественного здоровья работающих», которая в частности, предусматривает штрафы для курящих сотрудников.

Свои комментарии по поводу этого документа дали в Минтруде. Там отметили, что курение не должно влиять на зарплату.

«Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Минтруде заявили, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, однако все граждане должны иметь «равные возможности в осуществлении своих способностей к труду».

При этом подчеркивается, что работодатель имеет право требовать, чтобы перерывы не сказывались отрицательно на качестве труда.

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