Qiwi хочет продать Рокетбанк

Инвестиции в цифровые банки пока не окупаются.

Убыток Qiwi от Рокетбанка за первое полугодие составил 1 млрд руб., и компания намерена привлечь инвестора, а то и продать банк, узнали «Ведомости».

Рокетбанк — это цифровой банк для самозанятых и фрилансеров поколений Y и Z — так позиционирует его Qiwi. Компания приобрела его у «ФК Открытие» вместе с активами цифрового банка «Точка» за 700 млн руб. в августе 2017 г.

В январе этого года закончилась миграция клиентов Рокетбанка со счетов «ФК Открытие» на счета в дочерний банк Qiwi. После продажи все деньги клиентов Рокетбанка останутся в «Qiwi банке», говорит представитель компании. У Рокетбанка сейчас порядка 300 000 клиентов, за второе полугодие их число должно вырасти до 450 000. По его словам, пока Рокетбанк продолжит работать как филиал, используя лицензию «Qiwi банка», и будет отделен от группы, как только появятся инвесторы.

Банки периодически пытаются создавать цифровых «дочек» — и инвестиции часто не окупаются. Например, в 2015 г. венгерская OTP Group запустила Touch Bank, который специализируется на обслуживании клиентов онлайн. Банк терпит убытки три года подряд, за 2017 г. отрицательный финансовый результат вырос на 25% до 7,4 млрд форинтов (1,6 млрд руб. по курсу на 31 декабря), говорится в отчетности группы по МСФО. В отчетности банка за 2018 г. данных о результате Touch Bank нет. В 2017 г. стало известно, что Альфа-банк планирует создать цифровой банк для удаленного обслуживания клиентов. Но он так и не появился.

Продать сейчас Рокетбанк будет очень сложно, говорят эксперты. Покупателем может быть только крупный банк.